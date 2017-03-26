Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ЗвездыМузыкаTMWЕвровидениеЭксклюзивPartyЖизньCмотриСексКурьезРозыгрышМужской клуб
искать:
Более точный поиск

Дмитрий Тарасов планирует подложить Ольге Бузовой большую и жирную свинью?

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
Ольга Бузова | ФОТО: Instagram

Как стало известно, недавно бывший супруг Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов внезапно стал другом певца Юры Кисилева (Юркисса).

Они вместе посещают различные тусовки, Дмитрий пригласил парня на свой день рождения. И многие считают, что он через Юру хочет навредить Ольге Бузовой, которая неожиданно стала певицей. Отец Юрия является совладельцем многих музыкальных каналов. И Тарасов вполне может, воспользовавшись дружбой с Юрием, «подложить свинью» своей бывшей жене, пишет 7d.org.ua.

Наверх