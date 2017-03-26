Дмитрий Тарасов планирует подложить Ольге Бузовой большую и жирную свинью?

Они вместе посещают различные тусовки, Дмитрий пригласил парня на свой день рождения. И многие считают, что он через Юру хочет навредить Ольге Бузовой, которая неожиданно стала певицей. Отец Юрия является совладельцем многих музыкальных каналов. И Тарасов вполне может, воспользовавшись дружбой с Юрием, «подложить свинью» своей бывшей жене, пишет 7d.org.ua.