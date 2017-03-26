Шок, но правда! Ольга Орлова рассказала о своей работе на «Доме-2»
26. март 2017 12:12
Ольга Орлова призналась, что предложение стать ведущей на «Доме-2» было для нее неожиданным. Долго думать артистка не стала и сразу согласилась. До приглашения на проект Ольга не была его фанаткой.
Сейчас она знакомится с историями участников, с ними самим, а они знакомятся с новой ведущей. Стоит отметить, что в Сети уже появились слухи о недовольстве строителей любви и зрителей новой ведущей. Ольга к подобному повороту готова. Она отметила, что не боится осуждения, и понимает, что всем в мире не угодишь, пишет 7d.org.ua.