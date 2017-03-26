Шок, но правда! Ольга Орлова рассказала о своей работе на «Доме-2»

Сейчас она знакомится с историями участников, с ними самим, а они знакомятся с новой ведущей. Стоит отметить, что в Сети уже появились слухи о недовольстве строителей любви и зрителей новой ведущей. Ольга к подобному повороту готова. Она отметила, что не боится осуждения, и понимает, что всем в мире не угодишь, пишет 7d.org.ua.