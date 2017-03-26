Украина предложила России отправить на «Евровидение» другого участника

В минувшую среду стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) на три года запретила российской певице Юлии Самойловой въезд в страну. СБУ считает, что Самойлова, выступив летом 2015 года на концерте в Крыму, нарушила постановление кабинета министров Украины, согласно которому иностранцы должны иметь специальное разрешение для посещения территории полуострова. Ряд общественных и культурных деятелей России предложили обжаловать решение Украины в международных инстанциях.

"Безусловно, мы готовы принять все 43 страны - участницы "Евровидения-2017", в том числе и представителя из РФ. И Россия сама может найти для себя выход из этой ситуации, предложив участника или участницу, которые не имеют проблем с украинским законодательством. И в таком случае эта проблема будет очень быстро решена", - утверждал Кириленко в эфире "Украинского радио", видеозапись которого размещена на его странице в Twitter.

Ранее Европейский вещательный союз (ЕВС) выразил разочарование в связи с решением украинских властей запретить въезд Самойловой. ЕВС также предложил Первому каналу организовать прямую трансляцию выступления Самойловой для участия в конкурсе. Однако телеканал от этого предложения отказался. Отверг его и Киев, заявив, что трансляция станет нарушением украинских законов.

Украина получила право принимать "Евровидение-2017" после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Полуфиналы состоятся в Киеве 9 и 11 мая, финал - 13-го. Главной ареной мероприятия станет Международный выставочный центр. В "Евровидении-2017" примут участие представители 43 стран.