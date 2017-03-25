Она поставила дома стакан с солью, уксусом и водой. Через сутки окаменела от ужаса!

У меня такое было – и не только дома. Однажды стало происходить в офисе. Что еще более интересно, все эти симптомы тут же исчезали, стоило мне выйти из помещения…

Поэтому я решила исследовать этот вопрос. Я действительно поверила, что у окружающей среды есть своя атмосфера и аура. И если вам комфортно на улице, но не дома – значит, пришло время разобраться с отрицательной энергетикой своего жилища.

Но для начала надо выяснить – действительно ли в вашем доме скопилась отрицательная энергия… Я нашла три способа это проверить.

1. Соль, уксус и вода.

Об этом методе часто пишут в интернете. Мол, это довольно точный способ обнаружить негативную энергию в помещении и защититься от нее.

Чтобы попробовать, просто насыпьте пару столовых ложек обычной каменной соли в хрустальный бокал. Затем аккуратно разлейте немного белого уксуса по его стенам – так, чтобы вокруг соли образовался влажный круг. И, наконец, после этого долейте в стакан обычной воды и оставьте его так на целый день.

Через 24 часа понаблюдайте за стеклом: если вода покрылась плесенью, и на ее поверхности много пузырьков, похожих на какое-то облако или просто белое пятно – значит, в доме скопилось много отрицательной энергии.

2. Цветы.

Это еще один способ выяснить, какая энергия доминирует в помещении – отрицательная или положительная.

Возьмите 10 белых и красных гвоздик и поставьте их в вазу с водой. Если красные завянут раньше белых, то это первый признак скопившейся в доме негативной энергии. Если наоборот, первыми умирают белые гвоздики – значит, дом наполнен положительной энергией. Если они вянут с одинаковой скоростью, это верное доказательство того, что в доме установился энергетический баланс, равновесие.

В случае негативного результата теста вам нужно очистить дом от плохой энергетики. Выбросьте красные гвоздики и поменяйте воду. Белые гвоздики – сами по себе – быстро привлекут положительную энергию и очистят помещение.

3. Свеча.

И, наконец, самый простой способ узнать, какая энергия доминирует в интересующем вас помещении. Просто зажгите свечу и оставьте ее гореть на несколько часов.

Если воск плавится равномерно и постепенно – значит, в помещении полно энергетики лжи, печальных воспоминаний о прошлом и прочего негатива. Если, напротив, свеча в процессе горения плавится вся и меняет форму, значит, все в порядке.