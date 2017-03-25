Его просто не узнать! Николай Басков похудел на четыре размера

Популярный российский певец Николай Басков принял участие в программе Ивана Урганта "Смак". Компанию артисту составила его невеста Софи Кальчева. Зрителей поразил вид Баскова – певец очень сильно похудел.
Ведущий программы Иван Ургант решил сразу выяснить, что же произошло с любимцем миллионов россиянок. Он спросил, как Баскову удалось так сильно похудеть. "Коля отказался от плохих эмоций и все пошло во благо", – поспешила заявить возлюбленная певца.
После этого сам артист пояснил, что в какой-то момент понял, что он не может выкатываться на сцену во время выступления с новой программой. "Я же должен красиво появляться. После этого я занялся собой, с 54 размера похудел до 46", – заявил Басков.
Однако раскрывать секрет похудения и готовить что-то из своего диетического меню певец не захотел. Пара решила сварить постный борщ и гречку с грибами.