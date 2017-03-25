Смотрите видео: призрак в здании ВВС напугал Интернет
25. март 2017 15:26
На видео запечатлено, как исследователям паранормальных явлений встретился призрак летчика, пишет TopNews.
На видеохостинге YouTube появилось видео, на котором запечатлен призрак, предположительно, пилота на заброшенной базе ВВС в британском Линкольншире.
Проходившие по коридору здания охотники за привидениями наткнулись на темную фигуру с ярким предметом или светящимся шаром в руках.
Как уверяет один из исследователей паранормальных явлений, во время съемки призрак оставался незамеченным, а в здании не было слышно никаких странных звуков.
После просмотра видео, охотники за приведениями вернулись в пустынное здание, в попытке найти хоть какое-то разумное объяснение увиденному, но призрак им более не попадался.