Смотрите видео: призрак в здании ВВС напугал Интернет

На видеохостинге YouTube появилось видео, на котором запечатлен призрак, предположительно, пилота на заброшенной базе ВВС в британском Линкольншире.

Проходившие по коридору здания охотники за привидениями наткнулись на темную фигуру с ярким предметом или светящимся шаром в руках.

Как уверяет один из исследователей паранормальных явлений, во время съемки призрак оставался незамеченным, а в здании не было слышно никаких странных звуков.

После просмотра видео, охотники за приведениями вернулись в пустынное здание, в попытке найти хоть какое-то разумное объяснение увиденному, но призрак им более не попадался.