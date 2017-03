Мария Максакова оконфузилась на похоронах мужа

Перед собором собралась огромная толпа, прибытия гроба с телом покойного ждали около 100 человек, в том числе несколько десятков журналистов. Пришли и некоторые общественные деятели Украины, передает Life.

Однако все внимание было приковано даже не к умершему, а к его вдове певице Марии Максаковой. На отпевание покойного супруга оперная дива пришла при полном параде – с ярко накрашенными глазами и вишнево-красным маникюром.

ATTENTION EDITORS - VISUAL COVERAGE OF SCENES OF INJURY OR DEATH Maria Maksakova (2nd R), widow of Russian former lawmaker Denis Voronenkov who was recently killed by an assailant, attends a burial service at a cathedral in Kiev, Ukraine, March 25, 2017. REUTERS/Valentyn Ogirenko / VALENTYN OGIRENKO/REUTERS