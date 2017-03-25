О такой встрече в очереди Sikupilli Prisma жительница Таллинна и подумать не могла: смотрите фото!

Перстень с крупным красным камнем блеснул на руке покупателя, который стоял в очереди за Кристиной. И тут, будто в телевизионном анонсе, в голове пронеслись кадры из популярного телешоу «Модный приговор». Не может быть!

Кристина обернулась, и да – прямо за ней в очереди стоял он – маэстро, известный телеведущий и историк моды. Александр Васильев в модной шапочке приветливо улыбнулся таллиннке.

«Васильев рассказал, что сейчас у него проходит выставка в замке Фалля, в Кейла, а вечером – выступление, – рассказала нашему порталу Кристина. – Сказал, что ему очень нравится Таллинн, но сегодня после выступления, увы, уезжает: очень плотный график. Я спросила, а можно ли с ним сфотографироваться, ведь иначе не поверят! А он говорит – с радостью!»

Теперь у Кристины на память о неожиданной, но такой приятной встрече в домашнем архиве останется этот замечательный снимок с Александром Васильевым.