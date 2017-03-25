Если вы неопытный турист, не делайте так никогда на этих популярных курортах!

Впрочем, как известно, незнание закона не освобождает от ответственности, поэтому, если вы не хотите попасть на штраф или просто вызвать недоразумение, запоминайте эти правила:

1. ОАЭ.

Как и во многих других мусульманских странах, в Эмиратах ни в коем случае нельзя целоваться на людях. Даже за ручку держаться нежелательно. Несдержанность в этих вопросах может закончиться для вас реальным тюремным сроком! Такие прецеденты уже были...

2. Израиль.

Возможно, вам кажутся смешными ругательства на идише, типа «поц» или «шмок», но для израильтян это самые настоящие оскорбления! Удержитесь от соблазна щегольнуть познаниями — если не хотите проблем! И, да, не говорите "жид", думая, будто вас никто не понимает!

3. Греция.

Греки славятся своей болтливостью, поэтому неудивительно, если вам вдруг понадобится остановить чей-то словесный поток.

Осторожно! Не используйте для этого раскрытую ладонь! Здесь это будет воспринято как серьёзное оскорбление, граничащее с угрозой, — типа: «А ну рот закрой!»

4. Египет.

Если вы познакомитесь с очаровательной египтянкой, ни в коем случае не называйте её «кошечкой», «рыбкой» или ещё каким-то животным эпитетом - если, конечно не хотите разбудить в ней зверя! Сравнение с любым животным считается здесь неприличным!

5. Индия.

Здесь особенно сложно придется левшам, хотя и правшам стоит внимательно следить за своими руками.

Дело в том, что левая рука считается «нечистой», поэтому протягивать в ней деньги или подарок — все равно как сказать «поцелуй меня в зад». Смысл понятен? В Азии из-за дефицита бумаги и тряпок люди тысячи лет подряд используют левую руку, чтобы подтираться, правую - чтобы есть.

6. Румыния.

В представлении многих эта страна чуть ли не сплошь населена "цыганами". Так вот: забудьте это слово раз и навсегда (или пока не отъедете на безопасное расстояние от румынской границы). Если потребуется, используйте самоназвание — «рома».

7. Испания.

Для испанцев огромную роль играют их симпатии к тому или иному местному футбольному клубу. Причем, как правило, выбор клуба зависит от социального статуса человека.

Будьте осторожны: если вы скажете что-то не то про любимую (или ненавистную) команду, горячие испанцы могут и по морде надавать!

8. Таиланд.

Тайцы очень трепетно относятся к своему королю, чему очень способствуют многочисленные виды уголовной ответственности за недостаточное почитание монаршей особы. Учтите, что законы распространяются и на приезжих — не вздумайте отпускать шутки или выказывать какое-либо неуважение в адрес короля! В тайских СИЗО кормят гораздо хуже, чем на курортах!

Был случай, когда иностранца посадили в тюрьму за смешной, как ему казалось, твит о короле!

9. Турция.

Учтите, что привычный для Запада и распространившийся в последнее время у нас жест «окей» (кольцо из большого и указательного пальцев) считается у турок крайне оскорбительным. Да и вообще лучше воздержитесь от жестов — тут и за обычную фигу могут зарезать!

По материалам: Lifter.