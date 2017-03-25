Максакова впервые высказалась об убийстве Вороненкова

"Если бы я могла там быть вместо него, я бы не задумывалась. Жизнь дальше без него – это хуже. Я, конечно, бронетанк. Я, конечно, крепкая. Но я не знала, что может быть так больно", – сказала Максакова, передают Dni.

Певица поделилась, что для нее Вороненков – самый лучший муж на свете, и она не может говорить в отношении своего супруга слово "был". "После всей грязи, которая была в моей жизни, в 37 лет мне так широко улыбнулась удача. Я ценила каждый день. Он был король, а я была с ним рядом – королева", – отметила оперная дива.

Однако о том, что происходило в день убийства мужа Максакова говорить отказалась. "Я не собираюсь выстраивать никаких версий. Не буду даже думать, кто это сделал, кто это заказал и выполнил. Ничто мне его не вернет", – заявила она.

По словам певицы, она намерена сконцентрироваться на детях. "Я буду думать о том, что у меня есть мальчик, которому 11 месяцев. И который теперь только мой", – цитирует Мeduza Максакову.

При этом певица честно призналась, что не знает, что будет делать дальше. "Сейчас я даже не понимаю, как и зачем что-то делать дальше – и чего-то хотеть. Я на грани того, что можно выдержать вообще. Я понимаю, у меня трое детей – они меня будут, конечно, поддерживать", – сказала оперная дива.

Напомним, 23 марта в центре Киева застрелили мужа Марии Максаковой Дениса Вороненкова. Его охранник и киллер были ранены и попали в больницу. Позже убийца скончался на операционном столе.