Звезда «Дома-2» задержан за рассылку панических сообщений о массовых самоубийствах детей
25. март 2017 09:58
Как выяснили правоохранительные органы, звезда «Дома-2» Антон Гусев распространял панические сообщения о массовых самоубийствах детей.
Эти сообщения были адресованы родителям, передает 7d.org. В тексте говорилось, что якобы более пяти тысяч детей намереваются покончить с собой. В Сети посеяли самую настоящую панику, поскольку подписчиков у Гусева очень много.
Сам Антон заявил, что у него не было злого умысла, и такие сообщения его попросил распространить хороший знакомый. Судя по всему, теперь ему придется быть более осторожным и он не будет постить что попало. Сейчас Антон Гусев отпущен, но предупреждет об ответственности.