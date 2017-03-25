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Звезда «Дома-2» задержан за рассылку панических сообщений о массовых самоубийствах детей

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Антон Гусев | ФОТО: фото из социальных сетей

Как выяснили правоохранительные органы, звезда «Дома-2» Антон Гусев распространял панические сообщения о массовых самоубийствах детей.

Эти сообщения были адресованы родителям, передает 7d.org. В тексте говорилось, что якобы более пяти тысяч детей намереваются покончить с собой. В Сети посеяли самую настоящую панику, поскольку подписчиков у Гусева очень много.

Сам Антон заявил, что у него не было злого умысла, и такие сообщения его попросил распространить хороший знакомый. Судя по всему, теперь ему придется быть более осторожным и он не будет  постить что попало. Сейчас Антон Гусев отпущен, но предупреждет об ответственности.

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