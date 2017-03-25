Звезда «Дома-2» задержан за рассылку панических сообщений о массовых самоубийствах детей

Эти сообщения были адресованы родителям, передает 7d.org. В тексте говорилось, что якобы более пяти тысяч детей намереваются покончить с собой. В Сети посеяли самую настоящую панику, поскольку подписчиков у Гусева очень много.

Сам Антон заявил, что у него не было злого умысла, и такие сообщения его попросил распространить хороший знакомый. Судя по всему, теперь ему придется быть более осторожным и он не будет постить что попало. Сейчас Антон Гусев отпущен, но предупреждет об ответственности.