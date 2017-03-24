Марина Максакова заговорила после убийства мужа

Певица Мария Максакова впервые после убийства супруга, экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, вышла на связь с журналистами. Судьба сбежавшей артистки сейчас волнует всю страну, но до этого момента она хранила молчание.
Сотрудникам передачи "Прямой эфир" удалось связаться с Максаковой через СМС. "Забудьте обо мне, Ксения", – ответила она сотруднице ток-шоу.
"Как вы думаете, что стоит за этими словам?" – поинтересовался ведущий Борис Корчевников у участников передачи. "Жуткая боль", – ответила подруга Марии, радиоведущая Алла Довлатова, передают Dni.
Ранее министр культуры Владимир Мединский заявил, что Мария сможет, если захочет, продолжить работу преподавателем песенного искусства в Российской академии музыки имени Гнесиных. Корчевников напомнил об этом и призвал Максакову вернуться на родину.