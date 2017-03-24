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Владислав Копылков: песня Самойловой – слабая, с ней даже в финал попасть было бы сложно

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Копылков и Шурыгина | ФОТО: Кадр из передачи "Пусть говорят"

Служба безопасности Украины запретила въезд в страну российской певице Юлии Самойловой, выбранной для участия в конкурсе «Евровидение-2017», сообщает «Интерфакс».

Тему запрета порталу Stolitsa.ee прокомментировал журналист Владислав Копылков:

«Как бы организаторы Евровидения не пытались абстрагироваться от политического окраса конкурса, политика – пускай даже политика мягкой силы, социокультурные аспекты и даже геополитика – в этом конкурсе присутствуют.

Предвзятые оценки членов жюри разных стран, голосование за соседей, высокий процент проживающих в стране нацменьшинств, голосующих за представителя своей исторической родины и т.д., в результате чего изначальный смысл Евровидения – конкурса песни, теряется.

Теперь что касается самой песни Самойловой, которой запретили въезд в Украину. Песня очень слабая, даже для такого конкурса. Думаю, что Россия ничего, кроме будущего разочарования, не потеряла, т.к. с такой песней даже в финал попасть было бы трудно, не говоря уже о том, чтобы занять там высокое место.

Что касается самого решения властей Украины, с точки зрения украинского законодательства, решение понятно и логично. Но с точки зрения имиджевой политики государства – это решение вредное. Это явно не та проблема, которую сейчас необходимо решать. И вряд ли это как-то поможет в развитии демократических институтов в стране. А вот проблем организаторам конкурса это добавит, и немалых. А там последующие проблемы – ТВ-контракты, реклама, коммуникация, обслуживание и т.д.

Зачем портить отношения с европейскими продюсерами, которые могли бы помочь в лоббирование украинских интересов в Европе? Глупо. Очень глупо. Со стороны среднестатистического европейца, который не особо в теме ситуации, это выглядит как борьба украинских властей с гипотетической угрозой, которую представляет малоизвестная певица в инвалидном кресле».

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