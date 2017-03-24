За что Людмила Максакова ненавидела Вороненкова: актриса обрадовалась смерти зятя

Реакция актрисы Людмилы Максаковой на убийство зятя удивила россиян, пишут Dni, сразу после гибели Дениса Вороненкова в центре Киева она заявила: "Ну и слава тебе господи. А что с ним еще делать? Слава тебе господи, что в конце концов человек, который так подличал... Он же военный, его за измену бы давно расстреляли!"

Позже ее близкий друг Стас Садальский резко высказался о покойном: "Наше общее мнение с Людмилой Максаковой, что Вороненкову еще повезло. Мы в один голос это сказали. Все могло бы быть намного хуже – сидел бы на рудниках. Пускай благодарит Бога, что так случилось. Быть предателем – это, мягко говоря, очень плохо. А еще впутывать в свою криминальную судьбу жену, сына... Это чудовищная ситуация для семьи".

Актер сообщил "Комсомольской правде", что дочь с Людмилой не общается: "Мать ей не нужна. Она никогда не спрашивает у Людмилы совета. Не уверен, что и сейчас попросит помощи. На мать ей наплевать и на отца – Петера Андреаса Игенбергса – тоже. Маша самостоятельно делает карьеру и строит свою жизнь. Три года она (Людмила Максакова. – Прим. ред.) с дочерью не общалась. Дочь никого не слушалась – ни отца, ни мать".

Во время недавнего телемоста Людмилы Максаковой с дочерью ведущий программы "Прямой эфир" Борис Корчевников попытался выяснить у беглянки, что говорили ей родители, когда она уезжала. "Мария Максакова увиливает. Боря настойчив. Маша по-прежнему молчит в коммунистическо–киношных традициях. А я знаю, что сказала Людмила Васильевна Марии Петровне: "Какая же ты дура! На меня тебе наплевать, отца хотя бы пожалей!" – прокомментировал тот выпуск Садальский в своем микроблоге.

Негодование примы Театра имени Евгения Вахтангова понятно. Ее дочь блистала на лучших сценах, солировала в Мариинском театре, работала преподавателем в Российской академии музыки имени Гнесиных, вела телепрограммы. Новость о том, что депутат Денис Вороненков стал ее мужем, долгое время муссировалась в СМИ. Словом, в нашей стране Мария Максакова была обласкана и любима, пока не бежала из Москвы в Киев вместе с попавшим под следствие супругом. Причем на Украине они стали поливать грязью Россию.

Вероятно, актриса считала, что именно Вороненков втянул ее дочь в эту некрасивую историю. По словам Садальского, она вообще мечтала, чтобы Мария вышла замуж за пианиста Дениса Мацуева, с которым у нее был роман. "Но сложилось, как сложилось. Людмила внуков любит, в этой ситуации жалеет только внуков", – заключил Стас.