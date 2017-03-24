Перед убийством мужа Максакова тайно приезжала в Москву

Речь идет о Краснопресненской набережной, в районе Белого дома у Марии Максаковой есть квартира, которую та приобрела еще до замужества. Кстати, именно тут жила артистка с супругом Денисом Вороненковым в последнее время до отъезда на Украину. Сейчас в апартаментах якобы никто не живет. Однако Максакову видели здесь совсем недавно.

"Буквально пару недель назад она пила кофе у нас и завтракала омлетом", – приводит слова официантки из ресторанчика, что в том же доме, буквально дверь в дверь с подъездом Максаковой, сайт "Комсомольская правда".

Когда журналисты задали уточняющий вопрос, действительно ли девушка видела оперную диву, та уверенно подтвердила свои слова. "Конечно! Я давно ее знаю, она наш постоянный клиент. Последний раз была в бигуди. Но даже бигуди на ней очень красиво смотрелись, под такой веселой шапочкой", – сообщила работница заведения.

Между тем в СМИ задумались о том, что, мол, подозрительно быстро Максакова оказалась на месте убийства мужа. Ведь обычно до завершения оперативно-следственных действий родственников к убитым близко не подпускают. А тут женщину в состоянии шока снимают десятки телекамер, отмечает телеканал "Звезда".

Фото: Scanpix

К слову, общественность озабочена будущностью Марии Максаковой. В частности, в интернете пользователи обсуждают, что теперь делать новоиспеченной вдове: оставаться на Украине, возвращаться в Россию или уезжать в Германию (ведь у Марии Максаковой есть немецкое гражданство). По мнению коллеги оперной дивы Любови Казарновской, Марии наиболее подходит второй вариант.

"Если Маша найдет правильные слова и нужную форму, чтобы объясниться с россиянами, рассказать почему они с Денисом говорили нелицеприятно о нашей стране, почему у них была такая обида, то я думаю, что Россия ее примет обратно. Мы всегда принимали вернувшихся блудных сыновей. Мне жалко Машу и ее маму, Людмилу Васильевну. Убийство Вороненкова – это ужасно, большое горе. Я бы на месте Маши вернулась на родину, у нее хорошая семья, здесь ее родные, поддержка которых ей сейчас очень нужна. Надеюсь, она подберет нужные слова, чтобы все объяснить нам..." – цитирует Любовь Казарновскую "Собеседник".

Напомним, Денис Вороненков был убит 23 марта в центре Киева, когда направлялся на встречу с Пономаревым. Киллер выстелил в него несколько раз – травмы оказались смертельными. Преступник был тяжело ранен охранником Вороненкова и скончался на операционном столе, когда врачи делали ему трепанацию черепа.