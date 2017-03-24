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Актера Михаила Жигалова срочно госпитализировали

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ФОТО: Кадр из фильма

Для поклонников известного российского актера Михаила Жигалова сегодня грустная новость.

74-летнего артиста экстренно госпитализировали в Москве. Как сообщают СМИ, актер ощутил сильную боль в области сердца, после чего ему вызвали скорую помощь.

Как оказалось, у Михаила Жигалова развилось серьезное сердечное заболевание. Ему придется пройти длительный курс лечения. Сейчас состояние его здоровья оценивается как стабильное. Зрителям актер известен по ролям в таких сериалах как "Не родись красивой", "Марш Турецкого", "Молодежка", "Граница: Таежный роман" и другие.

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