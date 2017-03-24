ФОТО И ВИДЕО: восторженный Трамп за рулем грузовика вызвал море насмешек в соцсетях

Заводить машину президент Америки не стал, но судя по фотографиям, ему и так все очень понравилось!
Во время встречи с лидерами Американской ассоциации грузоперевозок президент США забрался в кабину грузовика и посидел за рулем, помахал собравшимся из окна.
Как передает агентство Reuters, заводить машину Дональд Трамп не стал. Любопытно, что на встречу с водителями большегрузов Трамп пришел со значком с надписью «Я люблю грузовики». Глядя на его восторг в кабине, понимаешь, что это действительно так.
Фото/Scanpix
Детский восторг, в который пришел американский лидер от этой забавы, стал поводом для шуток в социальных сетях. Пользователи отметили, что президент выглядел как четырехлетний ребенок, которого отец впервые пустил за баранку.
#trump #TruckersForTrump #truck pic.twitter.com/b7MvYGBqKi— Markus Gisin (@markusgisin) March 24, 2017
В Twitter начали потешаться над эмоциональной реакцией Трампа. «Почему он делает такое лицо? Неужели он думает, что люди выглядят так, когда они за рулем?» — интересуются в социальных сетях.