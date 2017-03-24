Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ЗвездыМузыкаTMWЕвровидениеЭксклюзивPartyЖизньCмотриСексКурьезРозыгрышМужской клуб
искать:
Более точный поиск

ФОТО И ВИДЕО: восторженный Трамп за рулем грузовика вызвал море насмешек в соцсетях

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
ФОТО: Jim Watson/AFP/Scanpix

Заводить машину президент Америки не стал, но судя по фотографиям, ему и так все очень понравилось!

Во время встречи с лидерами Американской ассоциации грузоперевозок президент США забрался в кабину грузовика и посидел за рулем, помахал собравшимся из окна.

Как передает агентство Reuters, заводить машину Дональд Трамп не стал. Любопытно, что на встречу с водителями большегрузов Трамп пришел со значком с надписью «Я люблю грузовики». Глядя на его восторг в кабине, понимаешь, что это действительно так.

Фото/Scanpix

Детский восторг, в который пришел американский лидер от этой забавы, стал поводом для шуток в социальных сетях. Пользователи отметили, что президент выглядел как четырехлетний ребенок, которого отец впервые пустил за баранку.

В Twitter начали потешаться над эмоциональной реакцией Трампа. «Почему он делает такое лицо? Неужели он думает, что люди выглядят так, когда они за рулем?» — интересуются в социальных сетях.

Наверх