ФОТО И ВИДЕО: восторженный Трамп за рулем грузовика вызвал море насмешек в соцсетях

Во время встречи с лидерами Американской ассоциации грузоперевозок президент США забрался в кабину грузовика и посидел за рулем, помахал собравшимся из окна.

Как передает агентство Reuters, заводить машину Дональд Трамп не стал. Любопытно, что на встречу с водителями большегрузов Трамп пришел со значком с надписью «Я люблю грузовики». Глядя на его восторг в кабине, понимаешь, что это действительно так.

Фото/Scanpix

Детский восторг, в который пришел американский лидер от этой забавы, стал поводом для шуток в социальных сетях. Пользователи отметили, что президент выглядел как четырехлетний ребенок, которого отец впервые пустил за баранку.

В Twitter начали потешаться над эмоциональной реакцией Трампа. «Почему он делает такое лицо? Неужели он думает, что люди выглядят так, когда они за рулем?» — интересуются в социальных сетях.