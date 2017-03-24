В эту субботу: закончи неделю вместе с озорной «Бабулей» на самой яркой вечеринке города!

На этот раз новым спутником вечеринки выбран виски Macallan, который в миг дает "Бабулиным" глазам блеск, а ноги тут же несут танцевать. Лаундж Deja Vu в очередной раз представляет – любимая всеми вечеринка "Бабуля", с ее невероятной шоу-программой, самыми красивыми женщинами и виски Macallan!

Веселая "Бабуля" покажет, что такое настоящая, правильная вечерника. Качественный виски, вкуснейшая закуска и яркая развлекательная программа выведут ночную жизнь города на новый уровень. И у тебя есть возможность насладиться всем этим! Весеннее настроение подарят очаровательные "Бабулины" внучата с золотистым загаром от солярия Chocolady. Эту ночь просто нельзя пропустить!