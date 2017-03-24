Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ЗвездыМузыкаTMWЕвровидениеЭксклюзивPartyЖизньCмотриСексКурьезРозыгрышМужской клуб
искать:
Более точный поиск

В эту субботу: закончи неделю вместе с озорной «Бабулей» на самой яркой вечеринке города!

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
ФОТО: Pressifoto

В субботу, 25 марта, самая веселая "Бабуля" Таллина вновь приглашает тебя на самую блистательную вечернику города.

На этот раз новым спутником вечеринки выбран виски Macallan, который в миг дает "Бабулиным" глазам блеск, а ноги тут же несут танцевать. Лаундж Deja Vu в очередной раз представляет – любимая всеми вечеринка "Бабуля", с ее невероятной шоу-программой, самыми красивыми женщинами и виски Macallan!

Веселая "Бабуля" покажет, что такое настоящая, правильная вечерника. Качественный виски, вкуснейшая закуска и яркая развлекательная программа выведут ночную жизнь города на новый уровень. И у тебя есть возможность насладиться всем этим! Весеннее настроение подарят очаровательные "Бабулины" внучата с золотистым загаром от солярия Chocolady. Эту ночь просто нельзя пропустить!

/ Pressifoto

Наверх