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В Госдумe РФ хотят закрыть ток-шоу «Пусть говорят»

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Андрей Малахов | ФОТО: Scanpix

Депутат Антон Горелкин рассказал, что в Госдуме РФ предложили запретить передачу «Пусть говорят». Он отметил, что такие меры в правительстве могут принять в рамках законопроекта об ужесточении ответственности за преступления против несовершеннолетних, передают Dni.

Антон Горелкин в социальной сети Facebook рассказал о своем вступлении в специальную парламентскую группу, разрабатывающую комплексный законопроект защиты детей от сексуальных преступлений. Он отметил, что члены комиссии выдвинули множество предложений, касающихся, в частности, телеэфира.

«Один из коллег на эмоциях даже высказался о запрете передач вроде «Пусть говорят», – написал Антон Горелкин. Депутат считает, что участники телешоу «любят обсасывать в самом циничном стиле преступления против несовершеннолетних».

Политик отметил, что не все прозвучавшие предложения войдут в конечную редакцию документа. Депутат Госдумы подчеркнул, что первый вариант законопроекта появится к концу марта 2017 года.

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