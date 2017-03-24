В Госдумe РФ хотят закрыть ток-шоу «Пусть говорят»

Антон Горелкин в социальной сети Facebook рассказал о своем вступлении в специальную парламентскую группу, разрабатывающую комплексный законопроект защиты детей от сексуальных преступлений. Он отметил, что члены комиссии выдвинули множество предложений, касающихся, в частности, телеэфира.

«Один из коллег на эмоциях даже высказался о запрете передач вроде «Пусть говорят», – написал Антон Горелкин. Депутат считает, что участники телешоу «любят обсасывать в самом циничном стиле преступления против несовершеннолетних».

Политик отметил, что не все прозвучавшие предложения войдут в конечную редакцию документа. Депутат Госдумы подчеркнул, что первый вариант законопроекта появится к концу марта 2017 года.