Фанаты шокированы снимками сына Стаса Пьехи. Признаться, и мы тоже!

Фанаты остроумно охарактеризовали обнародованные фото «когда хотела дочь, а родился сын».

Фото: Instagram

Действительно, на снимках маленький Петя больше похож на девочку, чем на мальчика. У малыша длинные волосы, уложенные в девчачью прическу. На одном из снимков он держит связку розовых шариков. Этот цвет считает традиционно девичьим. Некоторые фанаты посчитали снимки оригинальными и очень милыми, но большинство пользователей возмутились мамой малыша, которая делает из мальчика девочку.