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Фанаты шокированы снимками сына Стаса Пьехи. Признаться, и мы тоже!

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Стас Пьеха | ФОТО: Продюсерский центр Виктора Дробыша

Сыну Стаса Пьехи исполнилось три года. В честь праздника папа оригинально поздравил его в соцсети, а мама опубликовала очень странные снимки.

Фанаты остроумно охарактеризовали обнародованные фото «когда хотела дочь, а родился сын».

Фото: Instagram

Действительно, на снимках маленький Петя больше похож на девочку, чем на мальчика. У малыша длинные волосы, уложенные в девчачью прическу. На одном из снимков он держит связку розовых шариков. Этот цвет считает традиционно девичьим. Некоторые фанаты посчитали снимки оригинальными и очень милыми, но большинство пользователей возмутились мамой малыша, которая делает из мальчика девочку.

Фото: Instagram

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