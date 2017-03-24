Фанаты шокированы снимками сына Стаса Пьехи. Признаться, и мы тоже!
24. март 2017 14:02
Сыну Стаса Пьехи исполнилось три года. В честь праздника папа оригинально поздравил его в соцсети, а мама опубликовала очень странные снимки.
Фанаты остроумно охарактеризовали обнародованные фото «когда хотела дочь, а родился сын».
Фото: Instagram
Действительно, на снимках маленький Петя больше похож на девочку, чем на мальчика. У малыша длинные волосы, уложенные в девчачью прическу. На одном из снимков он держит связку розовых шариков. Этот цвет считает традиционно девичьим. Некоторые фанаты посчитали снимки оригинальными и очень милыми, но большинство пользователей возмутились мамой малыша, которая делает из мальчика девочку.
Фото: Instagram