Во дает! Актер Миронов пришел на прием к Путину в бейсболке (фото)
24. март 2017 13:41
Руководитель Государственного театра наций Евгений Миронов появился на церемонии вручения Президентской премии в Кремле в темной бейсболке.
Евгений Миронов не потрудился снять кепку в зале, где вручают награды, сообщает Life. Однако перед выходом президента России Владимира Путина артист все-таки расстался с необычным для такого мероприятия головным убором.
Фото: Scanpix
Выяснилось, что необычный имидж был связан с новой ролью. Наличие бейсболки Миронов объяснил лично главе государства. "Ленина играю. Похож?" – поинтересовался он у Путина. "Очень!" – ответил тот.
Фото: Scanpix
"Ленина играю". Миронов объяснил Путину, почему пришёл в Кремль в кепке: https://t.co/ezCmCtlkPy pic.twitter.com/76kffJHWGp— Life | Новости (@lifenews_ru) March 24, 2017