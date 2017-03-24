Во дает! Актер Миронов пришел на прием к Путину в бейсболке (фото)

Евгений Миронов не потрудился снять кепку в зале, где вручают награды, сообщает Life. Однако перед выходом президента России Владимира Путина артист все-таки расстался с необычным для такого мероприятия головным убором.

Фото: Scanpix

Выяснилось, что необычный имидж был связан с новой ролью. Наличие бейсболки Миронов объяснил лично главе государства. "Ленина играю. Похож?" – поинтересовался он у Путина. "Очень!" – ответил тот.

Фото: Scanpix