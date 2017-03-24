Хотите попасть на спектакль «Джекпот с доставкой на дом» с Еленой Воробей и Оскаром Кучерой? Мы разыгрываем билеты!

Главная героиня Марго, взбалмошная и непредсказуемая в своих поступках, преследуя свои личные интересы, вовлекает всех героев спектакля в комические ситуации. Самым неожиданным образом она устраивает их судьбы – герои находят взаимопонимание и истинную любовь. В финале все счастливы со своими вторыми половинками, как требуют законы жанра.

Елена Воробей – российская актриса, пародист, клоунесса. Окончила музыкальное училище в Бресте и Ленинградский театральный институт (ЛГИТМиК) по классу артист театра, эстрады и кино. Со студенческих лет начала работать в театре «БУФФ». Среди женщин-юмористов зрители давно выделили Елену Воробей. Ее мастерство подражания, отличную игру и чувство юмора смогли оценить зрители передачи "Аншлаг" и пародийного шоу "Повтори!" на Первом канале.

"Пародия — лишь одна из граней моего таланта. Все-таки я делаю упор на театр, самостоятельные серьезные проекты", – говорит о себе Елена Воробей.

В спектакле занят не менее известный и любимый зрителями – Оскар Кучера, которого знают как успешного актёра, которому подвласны любые жанры, талантливого музыканта, остроумного теле- и радиоведущего. Оскар вырос в творческой семье, с семи лет занимался в школе-студии художественного слова, окончил ГИТИС. Играл в театрах Ермоловой, МХАТе, «Школе современной пьесы» и др. Оскар находит время на все свои увлечения, а недавно выпустил книгу "Просто вкусная еда", в которой рецепты, которыми он делится, составлены по принципу – "готовить просто".

Не нуждается в представлении и актёр Михаил Полицеймако, который увлёкся актёрской профессией только после поступления в театральный институт. В какой-то момент театр ушёл на второй план и Михаил начал много сниматься. Наиболее успешными работами стали картины "ДМБ", "По ту сторону волков", "Дарья Васильева: любительница частного сыска", "День денег" и др. Сегодня Михаил популярный актер, которого знают и любят во всех уголках СНГ.

Еще в одной роли занята актриса Анна Невская, настоящая звезда московских мюзиклов. Звездный состав спектакля "Джепот с доставкой на дом" порадует таллиннских зрителей, комедийный жанр – добавит эмоций, а значит – надо идти в театр за хорошим настроением!

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