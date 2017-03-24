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Без парика и маски: как певица Sia выглядит в жизни

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ФОТО: Scanpix

До недавнего времени певица Sia избегала публичных выступлений и неизменно прятала лицо за фирменным париком или широкополой шляпой. Однако поклонникам, а заодно и fashion-экспертам иногда все же удается рассмотреть внешность и стиль артисты без лишней «мишуры».

Певица Sia всеми силами старается сохранить флер загадочности вокруг своего образа, хотя с ее растущей популярностью это удается далеко не всегда, пишет Woman.

22 марта папарацци сделали несколько снимков знаменитости в аэропорту Лос-Анджелеса без фирменного парика. Редкие кадры сразу же разлетелись по западным СМИ.

Фото/ Vida Press

Оказалось, что вне сцены и гламурных светских мероприятий Sia избегает лишнего лоска, отдавая предпочтение удобной одежде и минимуму косметики. В дорогу знаменитость оделась весьма просто: бежевые треники, укороченный свитшот и белые кроссовки составили основу ее самолетного look’а.

Фото/ Vida Press

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