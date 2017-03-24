Без парика и маски: как певица Sia выглядит в жизни

До недавнего времени певица Sia избегала публичных выступлений и неизменно прятала лицо за фирменным париком или широкополой шляпой. Однако поклонникам, а заодно и fashion-экспертам иногда все же удается рассмотреть внешность и стиль артисты без лишней «мишуры».
Певица Sia всеми силами старается сохранить флер загадочности вокруг своего образа, хотя с ее растущей популярностью это удается далеко не всегда, пишет Woman.
22 марта папарацци сделали несколько снимков знаменитости в аэропорту Лос-Анджелеса без фирменного парика. Редкие кадры сразу же разлетелись по западным СМИ.
Фото/ Vida Press
Оказалось, что вне сцены и гламурных светских мероприятий Sia избегает лишнего лоска, отдавая предпочтение удобной одежде и минимуму косметики. В дорогу знаменитость оделась весьма просто: бежевые треники, укороченный свитшот и белые кроссовки составили основу ее самолетного look’а.
Фото/ Vida Press