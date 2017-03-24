Взорвавшие интернет «Грибы» впервые едут в Эстонию!

Группа «Грибы» — украинский музыкальный коллектив, основанный в 2016 году и молниеносно взорвавший интернет. Группа обрела статус сенсации: в родном Киеве на их дебютное выступление были распроданы все 3000 билетов за три недели до начала концерта. Конечно же, следом был организован еще один концерт, и снова аншлаг.

Местные организаторы TCC всегда реагируют на самое топовое и модное течение, поэтому сразу же договорились о проведении концерта группы «Грибы» в Таллинне. Уже 11 мая 2017 года вы станете свидетелями дебютного выступления в Эстонии сенсации и взрыва года.

Поторопитесь с приобретением билетов по причине небывалого интереса со стороны публики, ведь в продажу их поступит ограниченное количество. Совсем недавно, 18 марта, группа дала концерт в Москве. Столичный бомонд часами стоял в очереди, чтобы попасть на выступление группы. Образовалась очередь VIP-посетителей, которые подъезжали клубу на люксовых авто.

В числе посетителей была замечена супруга российского олигарха, топ-модель Елена Перминова, певица Глюк’oZa, звезда «Дома-2» Ольга Бузова, участник Comedy Club Александр Ревва и многие другие. В тот вечер элитный клуб был переполнен, а ведь организаторы объявили о выступлении группы всего за неделю до их концерта.

В апреле 2016 года «Грибы» выложили на YouTube свой дебютный клип «Интро», который буквально за месяц набрал миллион просмотров. Далее последовали клипы на композиции «Велик» и «Копы». И тоже миллионы просмотров! Сюжеты клипов незамысловатые, но по просмотрам легко «делают» клипы именитых звезд. Последний на данный момент клип – четвертый – «Тает лед» за 10 дней набрал почти 14 миллионов просмотров.

В 2016 году на премии Jagermeister Indie Awards группа победила в номинации «Сингл года» с песней «Intro». В 2017 году «Грибы» получили премию YUNA в номинации «Открытие года». На данный момент в арсенале у ребят один альбом под названием «Дом На Колесах ч.1». На 2017 год намечен выпуск второго альбома.

В состав «Грибов» входит основатель лейбла Kruzheva Юрий Бардаш, рэперы Илья Капустин (4atty aka Tilla) и Симптом НЖН. Изначально участников было четверо, но Kyivstoner (Корреспондент Радужный) покинул проект. Участники группы не дают интервью, не участвуют в фотосессиях и стремятся к анонимности. В клипах ребята скрывают свои лица под капюшонами, шапками и балаклавами.

Как пишут СМИ, «Грибы» оказались первым «не сладеньким, а угловатым и брутальным» бойзбендом со времен популярной в начале 90-х группы «Мальчишник». Кстати, и в клипах «Грибов» постоянно виден некий привет из лихих 90-х: это прикиды, табуреты, чугунные батареи на стенах, тусовки на районе с магнитофоном, врезка интервью с четким пацанчиком, а также их разговорчики в стиле «Ты на кого базаришь, дядя?».

В общем, ребята нашли свою фишку, которая взорвала умы от мала до велика. Сама же группа охарактеризовала свою музыку не как «рэп» и не «хип-хоп», а как «хаус». В этом вы убедитесь сами 11 мая в клубе Cathouse. Но организаторы еще раз настоятельно рекомендуют приобретать билеты заранее. На всех не хватит!

Открытие дверей : 20-00

Начало выступления : 22-00 (ориентировочно)

Длительность выступления: до 70 минут

Внимание: первые 100 билетов по цене 20 евро, первые 50 вип-билетов по цене 35 евро.

Возрастное ограничение 18+

Количество билетов ограничено!