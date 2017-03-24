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Играют и душа, и тело: пианистка нереальной красоты сводит мир с ума

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ФОТО: instagram.com/lolaastanova

Лола Астанова на сегодняшний день уже признанная во всем мире пианистка-виртуоз. Она всегда играет только ту музыку, в которую влюблена, и играет ее так, как чувствует, привнося в свои выступления силу, интеллект и легкий романтический оттенок страсти, передает TVNet. А еще Лола невероятно красива и женственна.

Сумасшедшей длины стройные ножки, точеная фигурка, длинные волосы, изысканный вкус и манера одеваться - все это вкупе с мастерством владения инструментом просто завораживает всех, кто ее хоть раз увидел!

В 2012 году Лола Астанова дебютировала в нью-йоркском зале Карнеги-Холл. Она исполняла произведения Шопена и Рахманинова. Судя по отзывам в прессе, зрители были в полном восторге от выступления виртуозной пианистки и просто красавицы.

Одним из самых эмоциональных была оценка Мореме Шашу Харви, принцессы Тринидада и Тобаго, которая сказала, что Астанова «танцевала» и «занималась любовью» с пианино. Ее муж Луи, в свою очеред, наградил Лолу титулом «Леди Гага классической музыки».

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Лола Астанова родилась в Ташкенте. С шести лет начала учиться игре на фортепиано, поступила в музыкальную школу для одаренных детей. Через год юная Лола уже выступала по всему миру. Она участвовала в различных фестивалях и концертах в США, Германии, Франции, Австрии, России, Италии и других странах.

В школьные годы Астанова посещала занятия в Московской государственной консерватории имени Чайковского. В 1996 году она стала лауреатом 2-го международного конкурса Шопена для молодых пианистов в Москве, и ее включили в документальный фильм под эгидой UNESCO «Таланты XX века» («Prodigies of the 20th Century»).

В 2001 году Лола переехала в США. Она училась в Университете Райса в Техасе под руководством известного пианиста Роберта Ру и В 2005-м получила степень магистра с отличием. Но все это так, для справки. На самом деле невероятно талантливую красавицу Лолу Астанову надо просто видеть и слышать! Причем делать это никогда не надоест...

A post shared by Lola (@lolaastanova) on

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