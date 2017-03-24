Шведская королевская семья ждет пополнения

Принц Карла Филипп и принцесса София объявили о том, что в сентябре этого года станут родителями во второй раз. Их первенец – принц Александр – появился на свет почти ровно год назад, в апреле 2016-го. В честь такой радостной новости представители принца и принцессы опубликовали в сети новый официальный портрет семьи.

"Мы рады сообщить, что ожидаем ребенка, родного брата принца Александра. Мы с нетерпением ждем возможности приветствовать нового маленького члена нашей семьи", - говорится в заявлении принца Карла Филиппа и Софии.

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Принц Карл Филипп женился на бывшей модели Софии в 2015 году.