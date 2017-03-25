Чего ждать от сегодняшнего дня! Читайте гороскоп на 25 марта

Овен

Позитивные тенденции весьма сильны, и этим смогут воспользоваться те, кто не рассчитывает на легкие профессиональные успехи. Этот день позволит наиболее упорным и целеустремленным представителям знака одержать верх над конкурентами, остальные Овны смогут укрепить свои позиции, найти надежных союзников. Финансовые проблемы решатся быстро, если проявить немного изобретательности и не пытаться немедленно утолить все свои желания.

Время, проведенное в кругу близких людей, будет очень приятным; страдать от недостатка внимания вам определенно не придется. Атмосфера романтики и флирта воцаряется всюду, где вы появляетесь.

Телец

Возможны значительные успехи в работе, появляется шанс реализовать свой творческий потенциал и найти достойное применение деловым качествам. Будьте готовы самостоятельно принимать ответственные решения и отстаивать свою точку зрения: рассчитывать на безусловную поддержку коллег и руководства, увы, не приходится. Деловые партнеры могут сомневаться в вашей честности – постарайтесь их переубедить, иначе выгодная сделка окажется под угрозой срыва.

Неплохой день для романтических свиданий и общения с любимым человеком. А вот выяснение отношений с родственниками лучше отложить. Нежелательно также отправляться в долгие поездки и проводить много времени в увеселительных заведениях.

Близнецы

Профессиональные перспективы сомнительны. Стоит проявить осторожность, чтобы не попасть в ловушки, расставленные недоброжелателями. В вашем окружении есть люди, на которых можно положиться, однако возможности их ограничены, поэтому решать сложные проблемы придется самостоятельно. Не исключены финансовые трудности, некоторые представители знака вложат свои деньки в сомнительное предприятие.

Стоит откровенно поговорить с любимым человеком о том, что вас беспокоит: наступил благоприятный момент для обсуждения проблем. Нелегко будет сохранить спокойствие при общении с родственниками: упреков в ваш адрес прозвучит немало, и далеко не все будут обоснованными.

Рак

Этот день будет очень сложным с точки зрения романтических отношений. Ведите себя сдержанно, старайтесь не испытывать терпение своего избранника, не заставляйте его ревновать. Выяснение отношений может закончиться ссорой; Раки, которым удастся настроиться на позитивный и дружелюбный лад, смогут избежать многих проблем. Будьте готовы внести коррективы в свои планы – ваша помощь может неожиданно понадобиться родственникам или друзьям.

Можно добиться профессиональных успехов, довести до конца срочные дела и решить ряд важных вопросов. Этот день не подходит для проведения деловых встреч. Исключение составляют переговоры, касающиеся смены работы – здесь удача будет на вашей стороне.

Лев

Атмосфера в семье очень напряженная, о взаимопонимании с родственниками можно только мечтать. Избегайте споров, по возможности отложите обсуждение общих проблем – сегодня вам вряд ли удастся найти их решение. Нежелательно также принимать решения о крупных покупках, покупать дорогие вещи, предназначенные для личного использования, тратить значительные суммы на развлечения. Любимый человек отважится на критические замечания в ваш адрес; выслушайте их спокойно и примите к сведению полученные советы.