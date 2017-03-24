Пятница приготовила нам массу испытаний: гороскоп на 24 марта

Овен

Профессиональные трудности будут весьма серьезными, и для того, чтобы справиться с ними, вам понадобятся не только целеустремленность и упорство, но и завидная изобретательность. Ищите новые пути достижения поставленной цели: методы, совсем недавно казавшиеся очевидными и единственно верными, не принесут ожидаемых результатов. Возможны конфликты с коллегами, бизнесменам будет непросто решить вопрос распределения доходов.

Отношения с любимым человеком складываются непросто, придется изменить свое поведение, чтобы избежать серьезных конфликтов. Старайтесь не преувеличивать важность существующих разногласий и, по возможности, не лишайте себя положительных эмоций.

Телец

Сложный день. Вам придется приложить немало усилий, чтобы справиться с профессиональными трудностями и достичь поставленных целей. Наладить отношения с деловыми партнерами помогут мудрость и такт, однако следует помнить, что доверять сегодня можно только проверенным людям, новые же знакомства требуют осторожности. Не исключены непредвиденные расходы, связанные с растущими потребностями членов семьи.

Это не самый подходящий день для романтических свиданий, да и в целом общение с любимым человеком будет даваться нелегко. Старайтесь избегать контактов с теми, кто любит вмешиваться в чужую личную жизнь и охотно делится непроверенной информацией.

Близнецы

Будьте последовательны в своих поступках: никак нельзя принимать поспешные решения, бросать незавершенные дела и заниматься решением нескольких задач одновременно. Контакты с коллегами принесут достойные плоды; можно обсудить с руководством беспокоящие вас вопросы, не опасаясь негативной реакции и необоснованных упреков. Не исключены финансовые трудности, однако разумная экономия поможет избежать серьезных проблем.

Эмоциональный фон стабилен, в течение всего дня вы сможете сохранить уверенность в своих силах, дружелюбие и оптимизм. Общение с близким людьми и новыми знакомыми принесет массу удовольствия, возможно начало нового романа.

Рак

День утомительный и трудный, однако позволяющий в полной мере проявить свои способности и деловые качества. Проявите целеустремленность – именно это качество поможет одержать верх над недоброжелателями, даже если они попытаются прибегнуть к нечестным методам борьбы. Возможно появление в вашем окружении людей, сотрудничество с которыми будет способствовать скорому профессиональному росту.

Нежелательны долгие и трудные поездки, утомительные прогулки: ваш жизненный потенциал снижен, поэтому себя стоит поберечь. Общение с близкими наверняка порадует. Вы сможете оказать помощь тем, кто вам дорог, найти верный способ решения накопившихся семейных проблем.

Лев

Преуспеть будет непросто: обстоятельства складываются не самым благоприятным для вас образом, требуя проявления изобретательности, усидчивости и подлинной мудрости. Не стоит выступать с оригинальными идеями – они скорее шокируют окружающих, чем вызовут у них интерес. От старых деловых партнеров будут получены интересные предложения, однако, принимая их, будьте готовы к тому, что вознаграждение заставит себя ждать.

В сфере романтических отношений складывается не самая благоприятная ситуация, возникает необходимость срочно принимать меры для того, чтобы избежать серьезного конфликты. Проявите гибкость и терпение – вас это только украсит.