И что это за девочка? Звезда КВН продолжает удивлять преображением

20 марта Ольга Картункова порадовала подписчиков новым снимком в своем фотоблоге. В посте под ним актриса пожелала фолловерам доброго утра, а также дала советы, которые помогут сделать этот день особенным.

Поклонники не только поблагодарили Ольгу за теплые слова, но и в очередной раз принялись восхищаться тем, как она постройнела и похорошела за последнее время.

A post shared by Ольга Картункова (@kartynkova222) on Mar 19, 2017 at 11:04pm PDT

«Оля, вы для меня супер-мотивация к лучшим переменам, спасибо!», «Красотка, помолодела лет на 20!!!», «Красивая женщина», «Оля, Вы такая красоточка! Когда человек красив изнутри, то он красив снаружи!!!» — выразили подписчики свой восторг.