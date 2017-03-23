Участников скандального эстонского телешоу типа «Дом-2» преследуют несчастья: пара влюбленных попала в аварию в Тарту (фото)

Шоу, которые напоминают своим сюжетом российский телепроект «Дом-2», в народе называют низкопробными. И их участников многие недолюбливают. Теперь в Эстонии появилось похожее шоу - «Пробный брак», которое имеет огромную популярность. Но с его участниками в реальной жизни постоянно что-то случается. Неужели это карма?
Напомним, что в начале месяца участница этого проекта Лийза была избита на заправке Statoil в Мустамяэ. Теперь в редакцию портала Elu24 поступило фото читателя, который запечатлел попавших на своем автомобиле в аварию в городе Тарту на перекрестке Раатузе и Нарвского шоссе участников шоу «Пробный брак» Кальви-Калле и Хелен, пишет Elu24.
Фото читателя Elu24
«Очевидцем самого момента аварии не являюсь. Хелен суетилась у двери автомобиля, а кто был за рулем, этого не знаю. Показалось, что автомобиль Кальви и Хелен въехал в другое транспортное средство сзади. ДТП произошло в Тарту напротив клуба Atlantis, по направлению в сторону центра города», - написал в письме читатель Elu24.
Фото читателя Elu24
По словам второго свидетеля, участники телешоу не пострадали. Они живы и здоровы. ДТП произошло в четверг вечером, около 17.50.
Фото читателя Elu24