Участников скандального эстонского телешоу типа «Дом-2» преследуют несчастья: пара влюбленных попала в аварию в Тарту (фото)

​Напомним, что в начале месяца участница этого проекта Лийза была избита на заправке Statoil в Мустамяэ. Теперь в редакцию портала Elu24 поступило фото читателя, который запечатлел попавших на своем автомобиле в аварию в городе Тарту на перекрестке Раатузе и Нарвского шоссе участников шоу «Пробный брак» Кальви-Калле и Хелен, пишет Elu24.

Фото читателя Elu24

«Очевидцем самого момента аварии не являюсь. Хелен суетилась у двери автомобиля, а кто был за рулем, этого не знаю. Показалось, что автомобиль Кальви и Хелен въехал в другое транспортное средство сзади. ДТП произошло в Тарту напротив клуба Atlantis, по направлению в сторону центра города», - написал в письме читатель Elu24.

Фото читателя Elu24

По словам второго свидетеля, участники телешоу не пострадали. Они живы и здоровы. ДТП произошло в четверг вечером, около 17.50.