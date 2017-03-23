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Мужские секс-фантазии: пятерка самых распространенных

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Секс | ФОТО: cluber.com.ua

Все мужчины мечтают о чем-то в сексе. Но далеко не у всех есть смелость об этом сказать. Чтобы никого не вгонять в краску, мы написали статью о каждом и ни о ком конкретно.

Подсунь этот паблик своей барышне — пусть он пробудит в ее умной головке размышления, пишет Mport.ua.

Групповуха

Количество участников оргии и их половая принадлежность колеблется в зависимости от развращенности мужчины. Но то, что это мечтал сделать хотя бы раз каждый — факт железо-бетонный. И да: согласно статистике, треть мужчин уже в зрелом возрасте все еще подумывает о таком времяпрепровождении.

Мечты о женщине, с которой переспать почти нереально

Вот, например, ты захотел переспать с Мадонной. Или с героиней какого-нибудь фильма, или с вымышленным персонажем. Или со своей замужней и строгой начальницей... Да, в бурной мужской фантазии встречается и такое. И не просто встречается, половина мужчин всего населения планеты помышляют об этом.

Спонтанность

То есть не сделать это со своей барышней в раздевалке или туалете. А переспать с совсем незнакомой женщиной. Допустим, идешь ты по улице, и тут появляется красотка. Она резко затаскивает тебя в какое-то помещение, сдирает с тебя одежду, снимает свое пальто (под ним ничего), и дерзко берет тебя. Занавес.

Согласно статистике, об этом хотя бы раз в жизни мечтал каждый мужчина.

Дерзкий секс

Сделать все так, как хочется именно мужчине. Без всех этих прелюдий, нежностей, осторожности и “обратной связи“.

Посмотреть, как это делают другие

Не порнушка со всеми ее тренированными читтерами-актерами, сотнями дублей и правильно подобранными ракурсами. А именно живой, настоящий, неподдельный секс. Об этом мечтает три четверти мужчин на планете.

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