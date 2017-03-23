Советы для настоящих мужчин: как добавить весенних красок в унылое настроение

Чтобы окружить себя настоящей весенней атмосферой и хоть как-то поднять себе настроение, воспользуйся нашими незатейливыми советами, пишет Mport.ua.

Слушай ритмичную музыку

Будь то песни AC/DC или Бритни Спирс, диско-дэнс или “Группа крови“. Не отказывай себе в ярком музыкальном настроении, ибо весна – не время для грустных баллад о несчастной любви.

Некислый вариант — сходить на живой концерт любимой группы. Мы бы всей редакцией сходили на...:

Начни пользоваться новым парфюмом

Весна – пора перемен во всем. Добавь в нее аромат нового парфюма, который будет ассоциироваться только с этим временем года. Да и сам процесс выбора и покупки – сплошное удовольствие. Бонус: будешь приятно благоухать.

Пей больше соков

Всю зиму ты пил больше крепленого спиртного. Теперь давай так же с соками. В них полно витаминов и микроэлементов, выветрившихся из тебя за долгий и холодный зимний период. С ними “весенний авитаминоз“ станет для тебя просто словосочетанием. Да и яркий цвет соков всегда настроит на нужный лад.

Избавься от лишнего

Попробуй устроить генеральную уборку – разбери все пыльные ящики с тетрадками за 5-й класс, вешалки с одеждой, которую ты никогда не наденешь, и коробки с обувью, которая уже не пригодится. Выбрось весь хлам и освободи место для чего-то нового.

Встреться с друзьями

Ведь не зря было сказано классиком кинематографа, что человеку нужен человек. Чаще выбирайся на встречи с друзьями – играй в игры, занимайся спортом, ходи в кино, бильярд или боулинг. Можно и в стрип-бары. Такие совместные мероприятия дарят теплые эмоции и впечатления. А ведь их ранней и еще холодной весной так не хватает.