Разумная женщина! Ану Саагим обрадовалась бы эклерам в виде членов

Тему дня портала Stolitsa.ee прокомментировала главный редактор портала Elu24 и светская львица Ану Саагим:

«Меня, конечно, рассмешила эта ситуация. Мне бы такой „сюрприз“ очень понравился, но я понимаю обычного человека, которого он взбесил.

Лично я считаю, что если в кафе, ресторане или каком-нибудь другом заведении плохо обслуживают, не нужно вымещать свое возмущение на обслуживающем персонале, свой гнев лучше обратить на владельца этого заведения. Потому что это означает, что со структурой, организацией что-то не так. Возможно, работникам мало платят или с ними очень плохо обращаются, их недостаточно ценят. Я стараюсь всегда исходить из этого. Ведь все мы знаем, что в сфере обслуживания в Эстонии очень низкие зарплаты, и меня абсолютно не удивляет, что работники порой злые, всем недовольные, хотя вышеперечисленное и не оправдывает подобного поведения. Но все же, мне кажется, начинать нужно с владельца заведения, и только потом обвинять персонал.

Но в данном случае все было сделано с юмором. Я человек такого склада, что меня это скорее рассмешило бы, я бы даже разозлиться не смогла. В моем случае это, наоборот, помогло бы разрядить обстановку. Я бы за такое пять баллов поставила. Но я понимаю, что с точки зрения обычного человека это может здорово взбесить. И, к тому же, если бы ему просто отправили фотографию половых органов – это одно, но ведь это же эклеры! Так что я считаю это просто шуткой».