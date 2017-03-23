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Девочка рассмешила интернет ответом матери: «Врежу и обижусь!» (видео)

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ФОТО: youtube.com

Мама решила научить дочку цифрам, но той занятие явно не пришлось по душе. Сначала она просто недоумевает: «А зачем учиться?»

Когда мама рассказала, что девочку будут считать глупой, такая перспектива ребенка не обрадовала. А еще больше она возмутилась, что ее может бросить жених. Конечно, мама права. Но ей стоит пожелать терпения, сил и упорства, ведь дочка-то явно с непростым характером, пишет Dictat.net.

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