Девочка рассмешила интернет ответом матери: «Врежу и обижусь!» (видео)
23. март 2017 17:11
Мама решила научить дочку цифрам, но той занятие явно не пришлось по душе. Сначала она просто недоумевает: «А зачем учиться?»
Когда мама рассказала, что девочку будут считать глупой, такая перспектива ребенка не обрадовала. А еще больше она возмутилась, что ее может бросить жених. Конечно, мама права. Но ей стоит пожелать терпения, сил и упорства, ведь дочка-то явно с непростым характером, пишет Dictat.net.