Девочка рассмешила интернет ответом матери: «Врежу и обижусь!» (видео)

Когда мама рассказала, что девочку будут считать глупой, такая перспектива ребенка не обрадовала. А еще больше она возмутилась, что ее может бросить жених. Конечно, мама права. Но ей стоит пожелать терпения, сил и упорства, ведь дочка-то явно с непростым характером, пишет Dictat.net.