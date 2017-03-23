Фото: поклонников балерины Анастасии Волочковой смутила ее «опустившаяся до талии» грудь

Привычка Анастасии обнажаться давно вызывает насмешки у хейтеров. На этот раз балерина продемонстрировала грудь в глубоком декольте. Критики тут же обратили внимание на то, что бюст знаменитости давно «упал». Некоторые и вовсе заявили, что грудь у артистки «вялая», и «опустилась аж до талии», пишет 7d.org.ua.

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