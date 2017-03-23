Фото: поклонников балерины Анастасии Волочковой смутила ее «опустившаяся до талии» грудь

Анастасия Волочкова спровоцировала волну издевательств хейтеров. Балерина выложила фото, на котором предстала в джемпере с глубоким декольте.
Привычка Анастасии обнажаться давно вызывает насмешки у хейтеров. На этот раз балерина продемонстрировала грудь в глубоком декольте. Критики тут же обратили внимание на то, что бюст знаменитости давно «упал». Некоторые и вовсе заявили, что грудь у артистки «вялая», и «опустилась аж до талии», пишет 7d.org.ua.
Смотрите фото! Как вам?
Для проекта Надежды Бабкиной, в котором я танцевала номер "Русская", моя подруга российский дизайнер Ирочка @irneste создала белый сарафан с серебром. Но мы решили его усовершенствовать, и эта волшебница-рукодельница приехала ко мне домой и все сделала сама! Какая радость! #волочкова #дорога #балерина #мода #мы #мывместе #россия #радость