Бузова и Собчак оскандалились с рекламой поддельной икры из свинарника

Звезда российского шоу-бизнеса Ольга Бузова оказалась в центре скандала, связанного с рекламой черной икры марки «Золото Каспия». Со страниц аккаунта фирмы в Instagram она заявляла, что встречать 2017 год будет именно с икрой этой компании, отметив, что это «натуральный продукт с собственной фермы».

Оказалось, что производством элитного продукта занимались в свинарнике Тверской области. Там оперативники обнаружили подпольный цех и изъяли тонну «деликатеса», который шел в элитный супермаркеты столицы по цене 80 тысяч рублей (около 1300 евро) за килограмм. Исследование образцов продукта показали, что икра не соответствуют требованиям и может быть опасной для здоровья.

Призывала «наслаждаться» черной икрой не только Ольга Бузова, но и известная телеведущая Ксения Собчак. В своем Instagram она пыталась креативно продвинуть рекламу и назвала продукт «черным бриллиантом» и лучшим подарком девушкам на 8 Марта.

«Фуфло рекламируете, Ксения)))», «Я живу в Тверской области. Этот свинарник находится подо Ржевом, 12 км. Это чистая правда, а как она хранится вы бы видели», «икра от гламурных свиней. Приятного аппетита!», «Зачем фуфло паришь», — набросились на светскую львицу пользователи Сети.

Стоит отметить, что это не первый конфуз с Собчак с рекламой в соцсетях.

Впрочем, похвала черной икры прозвучала и из уст Максима Галкина и Григория Лепса. Ею они наслаждаются или делают вид, что наслаждаются в ресторане все той же самой Ксении Собчак «Бублик». Это видно по геолокации, отмеченной в аккаунте «Золота Каспия» в Instagram.