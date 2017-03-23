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Экс-солистка группы Leningrad и исполнительница хита «Лабутены» Алиса Вокс едет в Таллинн!

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Алиса Вокс | ФОТО: Alexander Ryumin/TASS/Scanpix

Алиса Вокс, тот самый голос из песни «Лабутены», да и вообще, до недавнего времени женский голос группы «Ленинград», начинает сольную карьеру!

Скандалы, интриги и расследования оставим в прошлом, а в настоящем недавно вышел демо с Феликсом Бондарёвым, модным молодёжным автором - исполнителем из Санкт-Петербурга, с Алисой они сделали такой девичий пост - панк. 1

Организаторы фестиваля Tallinn Music Week приглашают: 1 апреля, 19.40, Manka Boutique Pop Festival, Kelm.

Еще в этот вечер вы увидите:

  • Три эстонские группы (инди, прогрессив, ска)
  • Поп - звезду из России
  • Ускользающую белорусскую красоту
  • Наглый московский гранж
  • Самую популярную российскую инди - группу по версии некой премии
  • Голландский молодёжный нойз – поп
  • Красивых литовцев
  • ... а ещё, крутой женский шугейз из Хорватии

Подробнее о мероприятии читайте на странице в Facebook.

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