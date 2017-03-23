Экс-солистка группы Leningrad и исполнительница хита «Лабутены» Алиса Вокс едет в Таллинн!
23. март 2017 14:06
Алиса Вокс, тот самый голос из песни «Лабутены», да и вообще, до недавнего времени женский голос группы «Ленинград», начинает сольную карьеру!
Скандалы, интриги и расследования оставим в прошлом, а в настоящем недавно вышел демо с Феликсом Бондарёвым, модным молодёжным автором - исполнителем из Санкт-Петербурга, с Алисой они сделали такой девичий пост - панк. 1
Организаторы фестиваля Tallinn Music Week приглашают: 1 апреля, 19.40, Manka Boutique Pop Festival, Kelm.
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