Экс-солистка группы Leningrad и исполнительница хита «Лабутены» Алиса Вокс едет в Таллинн!

Скандалы, интриги и расследования оставим в прошлом, а в настоящем недавно вышел демо с Феликсом Бондарёвым, модным молодёжным автором - исполнителем из Санкт-Петербурга, с Алисой они сделали такой девичий пост - панк. 1

Организаторы фестиваля Tallinn Music Week приглашают: 1 апреля, 19.40, Manka Boutique Pop Festival, Kelm.

Еще в этот вечер вы увидите:

Три эстонские группы (инди, прогрессив, ска)

Поп - звезду из России

Ускользающую белорусскую красоту

Наглый московский гранж

Самую популярную российскую инди - группу по версии некой премии

Голландский молодёжный нойз – поп

Красивых литовцев

... а ещё, крутой женский шугейз из Хорватии

Подробнее о мероприятии читайте на странице в Facebook.