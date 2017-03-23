Невероятные приключения эстонцев в Австралии: как быть, если из любого водоема может выползти крокодил, а купаться хочется?

«В зоопарке крокодила кормят, а в живой природе его никто не кормит, поэтому рептилия очень долго может бежать за человеком, - говорят Андрес и Кристьян в сегодняшнем выпуске. Австралийские путешественники знают, что в дикой природе крокодилы могут неожиданно выползти из любого большого водоема. Что же делать, если душа зовет купаться, а такое привлекательное плавание может быть очень опасным? Стоит идти плавать по очереди, но только так, что все, вооружившись до зубов, охраняют пловца. С собой семья Туули Роосма берет топор, кастрюли-сковородки, бумеранг и… мед. Почему именно мед? Как знают дети, именно медом можно заклеить крокодилу глаза и рот в случае опасности!

«Наш год в Австралии» выйдет в эфир Kanal 2 сегодня в 20:00, сразу же после программы «Reporter».

Смотрите трейлер сегодняшнего выпуска!