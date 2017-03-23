В EBU обсуждают новую хитровымудренную возможность появления Самойловой на «Евровидении» в Киеве

Суть нового варианта участия российской певицы заключается в трансляции её выступления во время шоу — в записанном варианте. В этом случае законы Украины нарушены не будут — пересекать границу россиянка не будет. Зрители "Евровидения", наблюдающие концерт по ТВ, вряд ли придадут значение тому, откуда будет вестись трансляция. В EBU считают допустимым такой вариант, тем более он не нарушает и свода законов самого "Евровидения", где не говорится о запрете такой формы участия, рассказал Life.ru источник, знакомый с ситуацией.

На данный момент обсуждения этого и других вариантов решения вопроса с участием России в конкурсе находятся в стадии дискуссий. Ранее EBU заявил, что будет продолжать диалог с украинскими властями.

Напомним, вчера, после обнародования запрета на въезд российской певице Юлии Самойловой на территорию Украины, российские телевещатели Первого канала и ВГТРК сделали совместное заявление о том, что россиянка выступит на конкурсе в 2018 году.