Красотке Маше Малиновской поставили неутешительный диагноз

В последнее время Маша Малиновская редко появляется на российском телевидении. Все свое время сексапильная блондинка отдает диджеингу. Малиновская колесит по городам и весям, развлекая молодежь своими зажигательными сетами. Так, на днях Маша побывала в Одессе. Однако путешествие в южный город завершилось для Малиновской нерадостно. Девушка оказалась в кабинете врача, пишут Dni.ru.

О своем неутешительном диагнозе Малиновская поведала на страничке в социальной сети Instagram. Маша опубликовала пару фотографий из кабинета травматолога. "Угадайте, куда я еду с таким радужным настроением, гордясь собой, как артистом? После своего феерического, наикрутейшего выступления в любимой Одессе, у своих драгоценных друзей?" – для начала заинтриговала фанатов Малиновская.

Долго мучить подписчиков Маша не стала. "Отправилась я с таким настроением бодрым вот в такое сказочное место! Ну а Шо? Работаю буквально наизнос. Не жалея "живота" своего. Так танцевала за пультом, что порвала связки. Итог: гипс и три недели пастельного режима ✌", – сообщила Маша.

Отметим, что Маша зарабатывает на жизнь не только диджей-сетами. Ранее в своем Instagram Малиновская объявила о распродаже. Подписчики обрадовались неожиданной распродаже. А кое-кто посоветовал блондинке раздать ненужные вещи. Однако не все позитивно отнеслись к такому предложению. Подписчики отметили, что ведущей не по статусу торговать через интернет. Тогда Малиновская призналась, что ей приходится сложно, ведь она мать-одиночка.