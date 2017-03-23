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Известный эстонский хиропрактик шокировал общественность: мы выпиваем кровь, оставшуюся на дне упаковки из-под мяса

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Ану Саагим и Аллан Ооло | ФОТО: Tiit Mõtus

В свежем весеннем выпуске журнала Kroonika kodu-eri известный эстонский хиропрактик Аллан Ооло рассказал, что в его семье вместе с сырыми яйцами пьют кровь.

«Мы пьем и кровь, которая остается на дне упаковки из-под мяса, но сегодня у меня этого нет. В крови же много полезных веществ, которые нужны человеку», - говорит без шуток Ооло.

Он знает, что не каждый может понять гастрономические привычки его семьи, но, по словам хиропрактика, в их меню нет ничего особенного: «Вернемся в прошлое и посмотри, что раньше ели. Не было на нашем столе полуфабрикатов», - говорит мужчина.

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