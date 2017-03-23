Живет как в сказке: экс-солистка легендарной Vanilla Ninja Пирет Ярвис восхитила невероятными кадрами из Грузии

Телеведущая опубликовала в соцсети невероятно красивые снимки из далекой страны, которая, кажется, спрятана за семью морями, пишет Elu24.

Blondide marss. ☁️☁️☁️#blondid Публикация от Piret Järvis (@piretjarvisss) Мар 19 2017 в 12:56 PDT

Большую часть времени Пирет проводит в Эстонии, поскольку передача «Очевидец» требует активной работы. Экс-солистка группы Vanilla Ninja по-настоящему счастлива тогда, когда рядом со своим любимым может делать те вещи, которые никогда не делала раньше.