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Живет как в сказке: экс-солистка легендарной Vanilla Ninja Пирет Ярвис восхитила невероятными кадрами из Грузии

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ФОТО: Jevi.ee

Тележурналист Пирет Ярвис часть своего свободного времени проводит в Грузии, куда женщина поехала вслед за своим возлюбленным Эгертом Мильдером.

Телеведущая опубликовала в соцсети невероятно красивые снимки из далекой страны, которая, кажется, спрятана за семью морями, пишет Elu24.

Blondide marss. ☁️☁️☁️#blondid

Публикация от Piret Järvis (@piretjarvisss)

Большую часть времени Пирет проводит в Эстонии, поскольку передача «Очевидец» требует активной работы. Экс-солистка группы Vanilla Ninja по-настоящему счастлива тогда, когда рядом со своим любимым может делать те вещи, которые никогда не делала раньше.

Suplus. #pallid #signagi #hamlet #tobeornottobe

Публикация от Piret Järvis (@piretjarvisss)

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