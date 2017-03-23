Живет как в сказке: экс-солистка легендарной Vanilla Ninja Пирет Ярвис восхитила невероятными кадрами из Грузии
23. март 2017 13:08
Тележурналист Пирет Ярвис часть своего свободного времени проводит в Грузии, куда женщина поехала вслед за своим возлюбленным Эгертом Мильдером.
Телеведущая опубликовала в соцсети невероятно красивые снимки из далекой страны, которая, кажется, спрятана за семью морями, пишет Elu24.
Большую часть времени Пирет проводит в Эстонии, поскольку передача «Очевидец» требует активной работы. Экс-солистка группы Vanilla Ninja по-настоящему счастлива тогда, когда рядом со своим любимым может делать те вещи, которые никогда не делала раньше.