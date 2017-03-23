Пригожин: бородатая женщина Европе важнее, чем человек в инвалидном кресле

— Если Европейский вещательный союз не добьётся нужных результатов, я считаю, что нам нужно выйти из состава "Евровидения" и перестать там участвовать, — поделился с Life.ru своим мнением Пригожин. — Посмотрите, толерантность налицо: бородатая женщина им гораздо важнее, чем человек в инвалидном кресле. Вот мне интересно, будет ли говорить весь европейский шоу-бизнес, когда ущемляются права людей с ограниченными возможностями? Где свобода слова и моральные принципы? Они боятся девочку Юлю Самойлову, да, она побывала в Крыму, и что? Там живет несколько миллионов людей, и она имеет право выступать там, где она хочет. Это что за хамство по отношению к человеку? Я думаю, что в этой ситуации должны объединиться все: и украинские артисты, и российские, и европейские. И высказать протест! Я думаю, что Юля Самойлова должна быть тем флагом, который нужно защищать. Ведь европейские ценности, о которых так все громко говорят, защищают права людей с ограниченными возможностями. А это — нарушение прав человека в принципе. Нам всем нужно объединиться и высказать своё негодование в отношении СБУ и украинских властей. А мы не должны терять своё достоинство и самоуважение — пошли они нафиг!