Она предложила парню остаться друзьями, но его ответ был неожиданным. И тут началось…

Никто не любит, когда ему отказывают, но некоторые люди справляются с этим хуже, чем другие. На самом деле, некоторые вообще не могут смириться, что не интересны кому-то. Именно это и произошло после первого свидания одной девушки с парнем. Она написала ему, что не почувствовала к нему искры и предложила остаться друзьями. И парень вежливо ответил, что его чувства взаимны… И тут понеслось, пишет Soulpost.ru.
Он: — Привет. Я просто хотел сказать, что вчера был прекрасный вечер. Желаю тебе хорошего дня!
Она: — Привет. И тебе. Ты показался хорошим парнем. Послушай…Я не вижу тебя как своего бойфренда, но надеюсь, мы можем быть друзьями. Надеюсь, я не дала тебе повода надеяться.
Он: — Нет, конечно. Я думаю так же, поэтому рад, что ты это сказала.
Она: — Прости, что?!
Он: — ?!
Она: — Почему ты думаешь так же?
Он: — Я запутался… Разве ты только что не сказала, что не представляешь нас вместе?
Она: — Серьезно?! Я знаю, что неприятно, когда тебе отказывают, но ты не должен насолить мне в отместку… Вау… Лол.. Мне тебя жалко.
Если ты не думал, что у нас что-то могло быть, зачем ты мне сегодня написал???
Он: — Потому, что это вежливо и так делают после кофе с кем-то?
Она: — Вау… Ты действительно жалкий. Кто-то вроде тебя думает, что может быть таким переборчивым? Это слишком. Кстати, в свои 30 ты облысел так, что выглядишь на 40, как старик. Просто прими отказ как мужик, хватит быть маленькой стервой.
Он: — Ты прикалываешься? Облысение — это генетическое. Кроме пересадки волос я мало что могу сделать. Кроме того, я говорил тебе, что вывихнул лодыжку, когда сносил пациента по ступенькам. А ты была на 50 кг тяжелее, чем на фото — это то, что ты можешь изменить, но до сих пор я об этом ничего не говорил.
Но решающим для меня было то, что ты весь вечер переписывалась, опоздала на полчаса и особо не поддерживала диалог кроме односложных ответов. Хотя я тоже был не особо заинтересован, но до этого разговора я не думал о тебе плохо.
Она: — ОМГ. Ты смеешься над моим весом? Вау… Ты настоящий лузер! Я так рада, что отказала тебе. Иди пытайся привлечь женщину своей крошечной зарплатой… лузер!
Он: — Ок. С меня хватит. Займись арифметикой. Я в час получаю больше, чем ты за целый день. Я считал странным, что ты меня об этом спросила, но рад, что теперь знаю, почему. Пронесло.
Она: — Это ты продул, лузер! Отвали!!!
Он: — Лишь бы тебе хорошо спалось.
Она: — Пошел на… лузер!!!