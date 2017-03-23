Она предложила парню остаться друзьями, но его ответ был неожиданным. И тут началось…

Он: — Привет. Я просто хотел сказать, что вчера был прекрасный вечер. Желаю тебе хорошего дня!

Она: — Привет. И тебе. Ты показался хорошим парнем. Послушай…Я не вижу тебя как своего бойфренда, но надеюсь, мы можем быть друзьями. Надеюсь, я не дала тебе повода надеяться.

Он: — Нет, конечно. Я думаю так же, поэтому рад, что ты это сказала.

Она: — Прости, что?!

Он: — ?!

Она: — Почему ты думаешь так же?

Он: — Я запутался… Разве ты только что не сказала, что не представляешь нас вместе?

Она: — Серьезно?! Я знаю, что неприятно, когда тебе отказывают, но ты не должен насолить мне в отместку… Вау… Лол.. Мне тебя жалко.

Если ты не думал, что у нас что-то могло быть, зачем ты мне сегодня написал???

Он: — Потому, что это вежливо и так делают после кофе с кем-то?

Она: — Вау… Ты действительно жалкий. Кто-то вроде тебя думает, что может быть таким переборчивым? Это слишком. Кстати, в свои 30 ты облысел так, что выглядишь на 40, как старик. Просто прими отказ как мужик, хватит быть маленькой стервой.

Он: — Ты прикалываешься? Облысение — это генетическое. Кроме пересадки волос я мало что могу сделать. Кроме того, я говорил тебе, что вывихнул лодыжку, когда сносил пациента по ступенькам. А ты была на 50 кг тяжелее, чем на фото — это то, что ты можешь изменить, но до сих пор я об этом ничего не говорил.

Но решающим для меня было то, что ты весь вечер переписывалась, опоздала на полчаса и особо не поддерживала диалог кроме односложных ответов. Хотя я тоже был не особо заинтересован, но до этого разговора я не думал о тебе плохо.

Она: — ОМГ. Ты смеешься над моим весом? Вау… Ты настоящий лузер! Я так рада, что отказала тебе. Иди пытайся привлечь женщину своей крошечной зарплатой… лузер!

Он: — Ок. С меня хватит. Займись арифметикой. Я в час получаю больше, чем ты за целый день. Я считал странным, что ты меня об этом спросила, но рад, что теперь знаю, почему. Пронесло.

Она: — Это ты продул, лузер! Отвали!!!

Он: — Лишь бы тебе хорошо спалось.

Она: — Пошел на… лузер!!!