Самая грязная вещь, которую вы хотите сделать в постели, в зависимости от вашего знака Зодиака

Овен: Садистские игры

Овны — сумасшедшие любовники, особенно женщины. Вы свяжете мошонку парня электрическим проводом и пригрозите подключить его. Овнам, наверняка, понравятся игры на подобие: конь и наездница, во время которой они будут покалывать ваши бока своими тонкими шпильками и хлестать вас плетью.

Телец: Запахи тела

Тельцы любят земные, естественные запахи своего партнера. Им нравятся натуральные феромоны, которые выделяет организм. Однако некоторые люди впадают в крайности, о которых на страницах нашего сайта не говорят...

Близнецы: гаджеты и секс-вещи

Близнецы – двойственный, интеллектуальный знак, и в сексуальном плане они любят одновременно и делать, и наблюдать. Близнецы любят игрушки и гаджеты, которые предоставляют им возможность испытать что-то новое. Близнецы также отлично справляются с многозадачностью, поэтому использование секс-игрушек во время секса – идеальное сочетание, предотвращающее скуку.

Рак: кровосмесительная ролевая игра

Раки, как правило, не знают, что они самые странные из знаков Зодиака, но, когда они подвержены сексуальным отклонениям, это может проявляться как предпочтение кровосмесительной ролевой игры. Переодевание вашего партнера-Рака в подгузник и притворство, чтобы вы его мама или папа, будет возбуждать его. Однако Раки никогда не признают этого и не попросят прямо.

Лев: Съемки порно

Лев хочет, чтобы его партнер был покорялся ему, чтобы Лев был в центре внимания. Они любят быть звездой в спальне и превращают каждый половой акт в постановку, полную света, звука, костюмов и — если их партнер позволит это — камер. Если их партнер не хочет светиться, Лев без всяких возражений вырежет их лицо из кадра, ему достаточно наблюдать за самим собой.

Дева: Сексуальное наказание

Родившиеся под знаком Дев не такие уж невинные, как вам может показаться вначале. Их странности в постели связаны с их чопорной репутацией. Если Дева чувствует, что она «слишком много» наслаждается сексом, она включит наказание в секс или могут наказывать себя, наблюдая, как их партнер занимается сексом с кем-то другим. Девы также внимательны к деталям как в жизни, так и в постели, изучая, что делает их партнера счастливыми.

Весы: Четыре прелюдии

Редко когда Весы наслаждаются грубостью в спальне. Большинство их сексуальных фантазий очень изящны. Если вы оденетесь в кожу, они будут наслаждаться нарядом больше, чем вашими действиями. Будучи знаком партнерства, большинство Весов используют прелюдию, которая длится часами. Они даже не нуждаются в общении, поскольку сосредоточены на предоставлении удовольствия, и ожидают получить все, что они делают, взамен. Поэтому, если вы не любите долгие прелюдии, избегайте Весов.

Скорпион: ОПАСНО! Высокое напряжение!

Рассчитывайте на то, что получите больше, чем думали. Этот знак знает вашу анатомию лучше, чем ваш гинеколог, и научит вас заниматься сексом так, что вы почувствуете себя ученицей младших классов, каков бы богат ни был ваш интимный опыт. Скорпиону нравится причинять боль партнеру и предаваться фантазии о доминировании и подчинении. Но будьте осторожны: их латентная тенденция насилия может стать реальной. Начавшееся ролевая игра может стать реальностью. Оговорите ваше стоп-слово, которое остановит его глумление над вами, если он перейдет границы дозволенного.