Если с вами случилось эта беда, действуйте немедленно. Всего один признак может означать, что вы скоро умрете

Группа исследователей из Стокгольмского университета установила, что верным предвестником смерти является потеря обоняния, пишет The Telegraph. К такому выводу ученые пришли на основе десятилетнего наблюдения за 1774 испытуемыми в возрасте от 40 до 90 лет, пишут Dni.ru.

В начале исследования участникам было предложено пройти тест, в котором было необходимо определить 13 различных запахов. Оказалось, что уход из жизни был связан с тем, насколько правильно испытуемые выполняли это задание.

Так. по данным ученых, один неправильный ответ из 13 означала повышение риска смерти в течение ближайших десяти лет на 8 процентов. Как объясняют авторы работы, способность правильно определять запахи является показателем здоровья головного мозга. А нарушения в работе этого органа – признак скорого конца жизни.

"Результаты нашего исследования никак не связаны со старческим слабоумием, при котором также может происходить потеря обоняния. Мы открыли, что утрата способности распознавать запахи – признак скорой смерти", – подчеркнул один из авторов работы Йонас Олофссон. По словам исследователей, в дальнейшем они планируют выделить те биологические процессы, благодаря которым происходит это явление.