Бодрящая галерея: на крутой латино-вечеринке Baile-Bon Russian Style в Таллинне красотки не давали мужчинам заскучать

Music Factory и Bacardi подарили гостям настоящий праздник.

BAILE-bon RUSSIAN STYLE - это фейерверк красок, зажигательных ритмов и открытых чувств!

Всю ночь DJ Bell радовал гостей самой популярной музыкой - лучшими зарубежными и русскими хитами, разогрев гостей вечеринки так, что праздник продолжался до утра! Невероятный фейерверк эмоций взорвал танцпол!

В программе вечера опытный инструктор Jorge Hinojosa (Ecuador) в своем красочном интерактивном шоу провел экспресс-обучение основным движениям латино. В этот раз гостей ждaл особый сюрприз - инструкторы зумбы - братья DIEGO и VICTOR ARMENDARIZ из Эквадора! Гости с радостью приняли участие в шуточном танцевальном «марафоне».

Зажигательные мулатки - создавали атмосферу незабываемого праздника, отвлекли от серых будней, унося в мир радужных красок, на настоящую карнавальную сказку!

Обворожительные танцовщицы латино-Go-Go добавили энергии шоу и радовали глаз.

Барабанное шоу, в процессе которого гости сами смогли «постучать» в барабан и раскрыть свой творческий потенциал, как всегда порадовало и заставило каждого «влиться» в атмосферу бесшабашного веселья! «Вкусная» смесь из фейерверка ритмов и эмоций побудила сердце биться сильнее! Но сексуальные носители опахала не дали «сгореть» в необузданной позитивной энергии счастья и веселья! Шоу внесло особую торжественность любимому мероприятию, сблизило и объединило гостей в карнавальной атмосфере!

Не пропусти и ты - прими участие в этом ярком и зрелищном событии!

Следующая вечеринка BAILE-Bon RUSSIAN STYLE состоится 21 АПРЕЛЯ в ночном клубе PRIVÉ.

Дополнительная информация и бронирование столиков: +372 55611877, marika@trai.ee. Бронируй столик заранее и отдыхай с удовольствием!

Смотрите бодрящую галерею!