Звезды скандального эстонского реалити-шоу размышляют в постели, насколько важен секс

Отношения участников эстонского реалити-шоу «Пробный брак» Хелен и Пертти к ночи потеплели, женщина и мужчина стали более откровенными друг с другом. Пара без стеснения, лежа под одеялом, говорила о сексе. И вот к какому выводу они пришли.
Пертти (мужчина): Насколько важен секс в отношениях?
Хелен (женщина): Ну по три раза в день — нормально?
Пертти: Шутишь что ли?
Хелен: Окей, два.
Пертти: Два!? Оцени важность по десятибалльной шкале. Говори реальные вещи.
Хелен: Это довольно трудно сказать, с каждым человеком по-разному. В теории должно быть так: прежде, чем вступить с человеком в серьезные отношения, ты должен проверить, подходит ли тебе секс, пока не влюбился.
Пертти: Да, это правда.
Хелен: Иначе потом печальный случай, если не подойдет, ты будешь рыдать в подушку, что секс так важен, а ты не можешь им заниматься. Человек вроде бы нравится, но ты ничего с этим поделать не можешь.
Пертти: Да. А до брака, это же полная глупость, когда люди говорят, что до брака никакого секса.
Хелен: Думаю, что это выдумано для терзания людей.
В итоге парень с девушкой пришли к выводу, что по десятибалльной шкале секс важен на 7-8 баллов.
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