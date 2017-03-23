Звезды скандального эстонского реалити-шоу размышляют в постели, насколько важен секс

Пертти (мужчина): Насколько важен секс в отношениях?

Хелен (женщина): Ну по три раза в день — нормально?

Пертти: Шутишь что ли?

Хелен: Окей, два.

Пертти: Два!? Оцени важность по десятибалльной шкале. Говори реальные вещи.

Хелен: Это довольно трудно сказать, с каждым человеком по-разному. В теории должно быть так: прежде, чем вступить с человеком в серьезные отношения, ты должен проверить, подходит ли тебе секс, пока не влюбился.

Пертти: Да, это правда.

Хелен: Иначе потом печальный случай, если не подойдет, ты будешь рыдать в подушку, что секс так важен, а ты не можешь им заниматься. Человек вроде бы нравится, но ты ничего с этим поделать не можешь.

Пертти: Да. А до брака, это же полная глупость, когда люди говорят, что до брака никакого секса.

Хелен: Думаю, что это выдумано для терзания людей.

В итоге парень с девушкой пришли к выводу, что по десятибалльной шкале секс важен на 7-8 баллов.

Смотрите видео! А как думаете вы? Ждем ваших комментариев!