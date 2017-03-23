Ведущие «Народного Радио» встретились с историком моды Александром Васильевым лично. И вот что он им сказал

«Дорогие дамы, я приехал вновь в Таллинн, не поверите, из Узбекистана. Вчера там начался праздник весны. Я надеюсь, что этот праздник будет и в ваших сердцах. Будьте всегда молодыми, красивыми, привлекательными и модными. Не забывайте, что формирование вашего собственного стиля зависит от вашего внутреннего мира», - весело и бодро сказал Васильев.

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