Ведущие «Народного Радио» встретились с историком моды Александром Васильевым лично. И вот что он им сказал
23. март 2017 10:06
На странице «Народного Радио» в Facebook появилось обращение известного историка моды и экс-ведущего программы «Модный приговор» на «Первом канале» к слушателям радиостанции. Ведущим популярной русскоязычной радиостанции в Эстонии удалось встретиться с Васильевым лично.
«Дорогие дамы, я приехал вновь в Таллинн, не поверите, из Узбекистана. Вчера там начался праздник весны. Я надеюсь, что этот праздник будет и в ваших сердцах. Будьте всегда молодыми, красивыми, привлекательными и модными. Не забывайте, что формирование вашего собственного стиля зависит от вашего внутреннего мира», - весело и бодро сказал Васильев.
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