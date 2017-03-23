Шок! Чарли Шин: в Голливуде есть еще ВИЧ-позитивные знаменитости

Радиоведущий Jackie O смело спросил у Шина: «Ты веришь, что в Голливуде есть и другие люди, у кого диагностирован ВИЧ и кто не осмеливается рассказать об этом общественности?» - пишет Elu24.

Шин ответил: «Конечно есть, и я знаю, кто они. Но это знание унесу с собой в могилу».

Напомним, что в 2015 году 51-летний актер Чарли Шин в прямом эфире признался, что болен ВИЧ.

Шин также рассказал о чудодейственном препарате, который он принимает. По словам актера, лекарство, используемое в лечении вируса, делает его «безопаснее во время секса, чем здоровые люди».