Шок! Чарли Шин: в Голливуде есть еще ВИЧ-позитивные знаменитости
23. март 2017 09:51
Актер Чарли Шин в среду в эфире программы «The Kyle and Jackie O Show» на радио признался, что знает еще ВИЧ-позитивных знаменитостей, но говорить об этом не будет.
Радиоведущий Jackie O смело спросил у Шина: «Ты веришь, что в Голливуде есть и другие люди, у кого диагностирован ВИЧ и кто не осмеливается рассказать об этом общественности?» - пишет Elu24.
Шин ответил: «Конечно есть, и я знаю, кто они. Но это знание унесу с собой в могилу».
Напомним, что в 2015 году 51-летний актер Чарли Шин в прямом эфире признался, что болен ВИЧ.
Шин также рассказал о чудодейственном препарате, который он принимает. По словам актера, лекарство, используемое в лечении вируса, делает его «безопаснее во время секса, чем здоровые люди».